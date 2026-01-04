Notaresco, successo per la gara di ciclocross dedicata a “Zio” Bruno Di Fabio

NOTARESCO – Ben riuscita la gara di ciclocross intitolata a “Zio” Bruno Di Fabio, storico e compianto fotografo del ciclismo abruzzese. A Guardia Vomano, frazione di Notaresco, si è svolta con successo la quarta edizione curata dal Capone Cycling Team, guidato dal presidente Daniele Capone, con il prezioso appoggio dell’Amministrazione Comunale rappresentata in loco dal Consigliere Alberto Di Diodoro.

In presenza di alcuni rappresentanti della famiglia Di Fabio, la gara è stata proposta sotto l’egida UISP e valida sia per il Campionato Provinciale di Teramo che per il circuito Master Ciclocross Marche-Abruzzo. Inoltre, l’evento ha dato accesso a una combinata speciale con la gara di Grottazzolina (Gran Premio Fiber Pasta) nelle Marche che assegnava i titoli interregionali sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano.

Circa sessanta atleti si sono affrontati sui prati degli impianti sportivi di Guardia Vomano, resi più impegnativi da una leggera coltre di fango, valorizzando ancor di più questa splendida e funzionale location con tutti i servizi a disposizione (tra cui spogliatoi, docce e parcheggi).

Nella batteria dedicata agli over 50 si è messo in luce Mauro Mercuri della Xtreme Bike Team, protagonista di un lungo assolo sin dalla partenza. Una perfetta interpretazione in solitaria ha caratterizzato anche la fascia riservata agli atleti under 50, vinta da Andrea Tudico dell’Unione Sportiva Colonnella. In campo femminile, Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli) e Ana Maria Risca (Ladri di Medaglie) si sono invece aggiudicate rispettivamente il primo e il secondo posto.

VINCITORI DI CATEGORIA

Master donne 2: Risca Ana Maria (Ladri di Medaglie)

Master donne 3: Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli)

Elite Sport: Gabriele Viozzi (New Mario Pupilli)

Master 1: Tudico Andrea (US Colonnella)

Master 2: Marino Galli (Avis Bikers Colli Ripani)

Master 3: Adriano Pacifici (Xtreme Bike Team)

Master 4: Loris Di Lorenzo (Cycling Bro)

Master 5: Massimo Viozzi (New Mario Pupilli)

Master 6: Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team)

Master 7: Carlo Tudico (Pro Life Racing Team)

Master 8: Erpinio Ciarma (Pro Life Racing Team)

Master 9: Alfonso Testardi (Area 259)

I CAMPIONI PROVINCIALI UISP TERAMO CICLOCROSS 2025

Master 2: Giovanni Di Giannatale (Individuale)

Master 3: Massimo Cialani (Team Pro Bike)

Master 4: Sergio Marcozzi (Vibrata Bike 2005)

Master 5: Massimo Manara (Team Pro Bike)

Master 6: Bruno Lucidi (Vibrata Bike 2005)

Master 7: Walter Rosini (Capone Cycling Team)

Master 9: Gabriele Eliani (Team Pro Bike)