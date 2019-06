2° Torneo di Beach Volley “Città di Martinsicuro”: quando, iscrizioni

Il 28 e 29 giugno si svolgerà sulle spiagge truentine l’edizione 2019. Per partecipare occorre effettuare l’iscrizione dal portale Federvolley

MARTINSICURO – Si svolgerà il 28 e 29 giugno prossimi, sulle spiagge del Lungomare Italia e del Lungomare Europa tra Martinsicuro e Villa Rosa, il 2° Torneo di Beach Volley “Città di Martinsicuro” valevole per il campionato italiano maschile e femminile (Serie Beach 1). La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Beach Sport di Alba Adriatica con il patrocinio del Comune di Martinsicuro, della Federazione Italiana Pallavolo e della FIPAV, è inserita anche questa estate nel calendario del Campionato Italiano di Beach Volley alla voce “Serie B1” e assegnerà punti validi per l’accesso alla Finale Scudetto.

COME PARTECIPARE

Dopo il grande successo della passata edizione l’evento richiamerà ancora una volta sulle spiagge truentine compagini da tutta Italia. Le partite si disputeranno con la formula di gioco a tabellone “vincenti/perdenti” e si giocherà ad oltranza su tutti e quattro i campi da gioco, tranne la domenica dove le gare più importanti e le finali saranno disputate sul campo centrale. Potranno partecipare un massimo di 32 coppie (16 maschili e 16 femminili). Per ricevere informazioni è a disposizione il numero 329.6353395 mentre per le iscrizioni si deve accedere sul portale www.federvolley.it



“Anche quest’anno le nostre spiagge ospiteranno una manifestazione sportiva di grande risalto nazionale, un evento a tutto tondo che richiamerà alcune delle squadre più forti del beach volley italiano e tantissimi appassionati di questa disciplina che, da tantissimi anni a questa parte, si è consacrata quale “regina” degli sport da spiaggia” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri. “La scorsa edizione ha fatto registrare numeri importanti che hanno permesso di far conoscere il nostro territorio e hanno rappresentato un ottimo volàno sportivo, ma anche turistico ed economico, come ci hanno confermato i balneatori e gli albergatori nel corso delle riunioni tenute per programmare la stagione estiva. Puntiamo ovviamente a trasformare il Torneo di Beach Volley “Città di Martinsicuro” in un punto fermo dell’estate truentina ed a rafforza, sempre di più, questo brand nel panorama del beach volley nazionale”.

“Nonostante la stagione estiva sembra essere arrivata in ritardo a causa del maltempo, non manca invece la puntualità della tappa del Campionato Italiano di Beach Volley (Serie Beach 1) maschile e femminile che, per il secondo anno consecutivo, sarà ospitata dalla Città di Martinsicuro nel weekend del 29 e 30 giugno 2019” dichiara Christian Di Berardino, Presidente e Responsabile Eventi dall’A.S.D. Beach Sport. “Sono entusiasta di lavorare nuovamente con l’Amministrazione locale, Martinsicuro è infatti una Città in deciso incremento turistico e il connubio con lo Sport deve essere alla base della crescita collettiva di questo territorio. Le spiagge si prestano a qualsiasi attività sportiva ed è un bene utilizzare al meglio gli spazi demaniali, sia per i turisti che per i residenti, entrambi spettatori in questo caso del magnifico mondo del Beach Volley. Se ci saranno le volontà spero vivamente di dare continuità all’evento negli anni futuri”.

Gli stabilimenti balneari scelti dagli organizzatori della A.S.D. Beach Sport sono “Nemo”, dove verrà allestito il campo centrale e dove, nel luglio 2018, si svolsero gli allenamenti della nazionale femminile di Beach Volley; “Club 28”, novità per questa edizione; “Polvere di Stelle” e “Sabbiadoro”, veterani nell’accoglienza di questi eventi. A tutti loro va il ringraziamento, per l’ospitalità, da parte dell’Amministrazione e degli organizzatori.