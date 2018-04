Beach Tennis, a Chieti il campionato nazionale ENDAS 2018

Il 14 e 15 aprile al Planet Beach l’evento sportivo nazionale su tre campi con la partecipazione di atleti da tutta Italia

CHIETI – Sabato 14 e domenica 15 aprile 2018 dalle ore 09:30 appuntamento con il beach tennis indoor a Chieti scalo. Al Planet Beach di Via Feltrino si svolgerà il Campionato Nazionale, ennesimo evento sportivo nazionale organizzato dell’ENDAS, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI in collaborazione con le ASD Top Smash e FunProject. Nel Centro Sportivo teatino saranno allestiti tre campi per le categorie Over 40 e OPEN.

“Ennesima conferma che l’Abruzzo è terra di grandi eventi”, esordisce il Presidente regionale dell’ENDAS Abruzzo Simone D’Angelo. “Ringrazio il responsabile nazionale del Dipartimento Sport del nostro Ente dott. Gianluca Esposito per l’opportunità ed il Presidente Nazionale dott. Paolo Serapiglia, la cui politica di rilancio dell’attività sportiva targata ENDAS punta ad una diffusione capillare degli eventi sportivi rilevanti su tutto il territorio italiano”.

La manifestazione ospiterà atleti provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Emilia Romagna e Lazio, pronti a contendersi il titolo nazionale nell’ultima grande rassegna prima dell’estate, stagione nella quale prenderà piede la kermesse outdoor.

“Il nostro obiettivo, sin dagli albori, è quello di promuovere e sviluppare questo bellissimo sport che sta pian piano appassionando un numero sempre maggiore di italiani” esordisce Simone Scardetta, presidente dell’ASD Top Smash e promotore del beach tennis in Abruzzo assieme ad Elio De Cono, presidente dell’ASD FunProject, “siamo presenti in diverse strutture della costa adriatica quasi 365 giorni l’anno, organizzando corsi e tornei per tutti e collaborando con le scuole di ogni ordine e grado”.

“Nel mio ruolo di amministratore credo sia doveroso sottolineare l’importanza della rete associativa sul territorio comunale di Chieti” conclude il Consigliere Comunale Roberto Melideo “grazie alla quale i cittadini hanno la possibilità di confrontarsi e socializzare, frequentando i luoghi di aggregazione messi a disposizione dalle strutture come il Planet Beach. La manifestazione rappresenta un pretesto per ravvivare l’economia cittadina, in quanto sicuramente gli atleti provenienti dalle varie regioni d’Italia usufruiranno dei servizi dei vari esercizi commerciali cittadini”.