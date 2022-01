Beach Soccer, una tappa del Campionato Italiano 2022 a Pescara

PESCARA – La città di Pescara ospiterà una tappa del Campionato italiano di serie A di Beach Soccer, settore calcistico strutturato nella LND (Lega Nazionale Dilettanti). La notizia è stata ufficializzata questa mattina dall’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli al termine di un incontro cui hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, il presidente del Comitato regionale della Lnd Abruzzo, Concezio Memmo, i coordinatori nazionale e regionale del dipartimento di Beach Soccer, Roberto Desini e Flavia Antonacci.

“E’ un altro grande appuntamento che impreziosirà l’estate 2022 – ha detto il sindaco Carlo Masci – portando sulla spiaggia di Pescara oltre 20 rappresentative da tutta Italia. Una vetrina molto importante per la nostra città, per cui mi complimento con l’assessore Martelli e con i dirigenti della LND qui presenti oggi”.

Il turno di qualificazione alle finali nazionali di serie A vedrà quindi protagoniste 20 squadre nell’arco di quattro giorni, dal giovedì alle domenica; da definire se l’evento si svolgerà nell’ultimo fine settimana di maggio o nel primo di giugno.

“Abbiamo accolto con entusiasmo questa manifestazione – ha detto l’assessore Patrizia Martelli – su input della Lnd Abruzzo. Grazie al nostro patrocinio, teatro delle partite sarà, se non vi saranno impedimenti al momento imprevedibili, il tratto del lungomare all’altezza della Nave di Cascella. È un’occasione per far conoscere Pescara e un numero consistente di persone, atleti e dirigenti, che avranno occasione di visitarla”. La responsabile regionale del Beach Soccer per la LND, Flavia Antonacci, ha affermato