Montesilvano, screening volontari per gli studenti l’8 e 9 gennaio

MONTESILVANO – Sabato 8 e domenica 9 gennaio al Pala Dean Martin si svolgeranno gli screening volontari di massa, per gli studenti di ogni ordine e grado, in vista del rientro nelle scuole previsto per lunedì prossimo. Domani mattina sul sito internet comunale e attraverso i canali social comunicheremo il link di collegamento con la piattaforma, per la prenotazione dei tamponi.

Il sindaco Ottavio De Martinis, il dirigente comunale Marco Scorrano e l’assessore alla Pubblica istruzione Paolo Cilli, hanno messo in campo tutte le azioni volte a organizzare al meglio le operazioni e per un rientro nelle scuole in sicurezza. Già da qualche giorno sono state avviate delle interlocuzioni con la Ausl di Pescara al fine di effettuare i tamponi a tutti gli studenti di Montesilvano, per un totale di 4500 ragazzi.

“Anche in questa occasione è risultata essere strategica la struttura del Pala Dean Martin – spiega il primo cittadino – allestita in modo da poter accogliere al meglio tutti gli alunni di #Montesilvano, compreso quelli del Liceo D’Ascanio e dell’IIS Alessandrini. La variante Omicron sta mettendo a dura prova la situazione dei contagi e per questo serve mettere in campo tutte le azioni pronte a contrastare il virus. Ringrazio ancora una volta i volontari della Croce Rossa, dell’Associazione Carabinieri e della Protezione civile, che hanno dato la loro disponibilità per questo importante screening”.