Beach Pro Tour Finals 2022, Nicolai: “È tutto in gioco”

DOHA – Da giovedì 26 gennaio si gioca a Doha il Beach Pro Tour Finals 2022, ultima tappa della stagione con le 10 coppie migliori del maschile e femminile. Presenti due coppie azzurre ovvero Nicolai/Cottafava e Carambula/Ranghieri. La prima coppia ha lavorato a Pescara per prepararsi al meglio a questo appuntamento. Affronteranno oggi alle ore 14 Perusic/Schweiner della Repubblica Ceca e alle 19 gli olandesi Brouwer/Meeuwsen mentre venerdì se la vedranno alle ore 19 con i brasiliani Renato/Vitor Felipe e sabato alle 13 con Mol, A./Sørum, C. Queste le dichiarazioni di Paolo Nicolai alla vigilia della sfida come riferisce il portale della Federazione Italia Pallavolo.

“Abbiamo lavorato sodo per questo inizio di stagione. Abbiamo sfruttato questi giorni qui in Qatar per allenarci un po’ all’aperto, dato che prima non era stato possibile visto il periodo dell’anno. Iniziare così presto la stagione è un po’ un’incognita, è la prima volta anche per noi. Vediamo quali saranno le risposte sul campo ma siamo carichi e pronti per cominciare. Con Samuele il lavoro procede benissimo, siamo molto affiatati, sono davvero molto felice di far coppia con lui.

Siamo qui alle Finals, con le migliori coppie della passata stagione. Entrambi i gironi sono molto complicati, sarà sicuramente una buona occasione per iniziare la stagione. È un torneo di grandissimo prestigio e noi faremo del nostro meglio per onorarlo nel migliore dei modi. Lo scorso anno insieme a Samuele abbiamo fatto un’ottima stagione; siamo cresciuti tanto, abbiamo creato una nostra identità di squadra, sono arrivati sia importanti risultati e, anche quando i risultati invece non sono arrivati, abbiamo comunque lavorato molto bene all’approccio delle gare. Anche quando sono arrivate sconfitte abbiamo disputato dei match molto tirati. Abbiamo imparato a conoscerci sia come squadra, sia come staff.

Tornassi indietro è una scelta che rifarei senza alcun dubbio. Obiettivi reali e concreti per questa manifestazione non ce ne sono. Io penso che ogni partita è un’occasione per dimostrare, ogni partita si gioca con la volontà di vincerla. Porsi qualunque obiettivo che non sia quello della vittoria sarebbe molto limitante. Sappiamo che il livello è estremamente alto. È tutto in gioco. L’importante sarà riuscire a mettere in campo un livello di gioco alto, vediamo poi quello che dirà la classifica”.