Basket, Terni – Panthers Roseto in diretta: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Oltre un mese dopo l’ultimo match ufficiale, le ARAN Cucine Panthers Roseto tornano finalmente in campo domani alle ore 18:45 sul campo di Terni per riprendere il campionato di Serie B femminile. Uno degli impegni più complicati in assoluto per le ragazze di coach Orlando in questa prima fase, contro una Pink Basket che sta ottimamente impressionando fin qui (6-2 il record delle umbre) e ha già una partita alle spalle in questo 2022, vinta di misura ai danni di Aprilia.

Tra le fila biancazzurre esordiranno le ultime arrivate Katja Kotnik e Matea Atanavoska, ma non saranno della partita Mingardo, Zanetti, Azzola e Di Giandomenico: tra rotazioni accorciate, lungo stop forzato dal parquet e valore dell’avversario, al Palasport ‘Di Vittorio’ si preannuncia una gara dalle molteplici difficoltà. Ma le Pantere, c’è da scommetterlo, venderanno come al solito carissima la pelle. La partita sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sui nostri canali Facebook e YouTube.