Basket, Panthers Roseto – Antoniana Pescara 63-50: racconto della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Autoritarie: questo l’aggettivo che meglio definisce le nostre Panthers Roseto nel derby vinto 63-50 contro Pescara che ha finalmente riportato, dopo oltre un anno di assenza, le nostre ragazze sul campo per una gara di campionato.

Il +13 finale non esprime infatti quello che è stato un dominio, costruito come da abitudine per la squadra di coach Ghilardi sulla difesa. Basterebbe limitarsi ai punti segnati dall’Antoniana per spiegare la partita: 0 nei primi 6 minuti, 10 nei primi 16, 26 a fine terzo quarto. I 24 segnati nell’ultimo, con Gombac e Ceccardi in evidenza, arrivano a buoi abbondantemente scappati e servono solo per ridurre lo scarto finale.

Roseto però non è stata certo solo difesa: c’era tanta curiosità per le due straniere, e nessuna delle due ha deluso le attese. Greta Staseliene si è presentata con 9 punti nei primi 5 minuti e una mira terrificante dall’arco (quattro triple a bersaglio nel primo tempo), scavando il primo solco della partita e mostrandosi già perfettamente a suo agio nella nuova squadra. Altrettanto positiva Maria Zulema Garcia Leon, presenza costante vicino a canestro su entrambe le metà campo: 16 punti, 15 rimbalzi e anche diverse stoppate.

L’altro aspetto positivo per Roseto è che i margini di miglioramento, soprattutto in attacco, sono abbondantissimi: tante palle perse, spesso poca precisione, e molte giocatrici ancora lontane dal proprio top. Ma sarebbe strano il contrario, dopo una pausa così lunga, e aver vinto ugualmente in modo così perentorio aiuterà a lavorarci sopra.

Nel frattempo, coach Ghilardi ottiene già i primi frutti di una rotazione infinita: ieri hanno giocato in dodici e segnato in dieci, numero che potrà ulteriormente aumentare (in quantità e soprattutto qualità) con il rientro di Roberta Lunadei previsto tra qualche settimana.

Prossimo appuntamento a Terni, domenica 14 alle ore 18:00, per la prima trasferta dell’anno: le umbre hanno espugnato Orvieto all’esordio, chi vince diventa capolista di questo girone A. La partita, come tutte quelle delle nostre Panthers, sarà trasmessa in diretta Facebook sulla nostra pagina, e ne approfittiamo per ringraziare le tante persone che ieri hanno seguito e sostenuto le nostre Pantere, provando a compensare il triste scenario del PalaMaggetti vuoto.

PANTHERS ROSETO-ANTONIANA PESCARA 63-50 (13-7; 30-14; 48-26)

Servadio 4, Marini, Staseliene 17, Di Giandomenico 3, Rospo 1, Lucente 11, Scoglia 4, Montelpare 3, Garcia Leon 16, Azzola 2, Schena 2, De Vettor.

RISULTATI 1° GIORNATA GIRONE A

Orvieto-Terni 50-54

Roseto-Pescara 63-50

PROSSIMO TURNO GIRONE A

Terni-Roseto (domenica 14 ore 18:00)

Pescara-Orvieto (sabato 13 ore 19:00)

RISULTATI 1° GIORNATA GIRONE B

Stella Azzurra-Basket Roma 52-34

Rieti-Viterbo 59-75

RISULTATI 1° GIORNATA GIRONE C

San Raffaele-Aprilia 56-59

Smit Roma-Elite Roma 73-66