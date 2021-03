Serie C, Teramo – Catanzaro 0-0: highlights, sintesi e tabellino

Pari a reti inviolate al Bonolis contro la quarta in classifica. Poche emozioni e un punto che fa salire a quota 38. Sabato il Catania

TERAMO – Finisce 0-0 allo Stadio “G. Bonolis” tra Teramo e Catanzaro. Un pareggio in virtù del quale la squadra di Paci sale al settimo posto con 38 punti mentre quella calabrese si conferma quarta a quota 45. Sabato 13 marzo alle ore 12.30 prossimo impegno in trasferta in quel di Catania.

Highlights della partita



Cronaca del match

Parte subito forte il Teramo con la conclusione alta di Costa Ferreira da buona posizione. Al 17′ bolide da fuori area di Costa Ferreira diretto all’angolino, con Di Gennaro decisivo in volo in angolo. Al 28′ terza conclusione biancorossa ancora firmata da Costa Ferreira, con Di Gennaro che blocca in due tempi. Tre minuti dopo altra bella azione di ripartenza dei biancorossi, con Pinzauti che assiste Mungo, il cui tiro viene bloccato dal portiere ospite, ma l’arbitro sanziona con un “giallo” l’intervento scomposto di Scognamillo. Si va nello spogliatoi con i biancorossi non concedono occasioni agli avversari. A inizio ripresa due calci piazzati da posizione centrale di Corapi terminati sulla barriera. La gara continua bloccata e senza occasioni di rilievo. Nel finale il Catanzaro perde Scognamillo, espulso per doppia ammonizione. Nei minuti di recupero il tiro di Santoro dai diciotto metri sfiora l’incrocio dei pali e termina sul fondo.

Il tabellino

TERAMO: Arrigoni A., Diakite S., Ferreira P., Ilari C., Lewandowski M. (P), Mungo D. (dal 26′ st Kyeremateng N.), Pinzauti L. (dal 44′ st Gerbi E.), Santoro S., Tentardini A., Trasciani D., Vitturini D.. A disposizione: Bellucci N., D’Egidio A. (P), Di Francesco D., Gerbi E., Kyeremateng N., Lombardi L., Persiani F., Viero F.

CATANZARO: Corapi F. (dal 28′ st Risolo A.), Curiale D. (dal 14′ st Parlati S.), Di Gennaro R. (P), Di Massimo A. (dal 31′ st Riccardi D.), Evacuo F., Fazio P., Garufo D. (dal 29′ st Casoli G.), Martinelli L., Porcino A., Scognamillo S., Verna L. (dal 13′ st Baldassin L.). A disposizione: Baldassin L., Branduani P. (P), Casoli G., Contessa S., Gatti R., Grillo P., Jefferson S., Molinaro S., Parlati S., Pierno R., Riccardi D., Risolo A.

Reti –

Ammonizioni: al 9′ pt Trasciani D. (Teramo), al 3′ st Santoro S. (Teramo), al 33′ st Tentardini A. (Teramo), al 45′ st Kyeremateng N. (Teramo) al 31′ pt Scognamillo S. (Catanzaro), al 17′ st Corapi F. (Catanzaro).