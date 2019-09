Baseball Chieti, torneo di Slowpitch e playoff per la B nel weekend

CHIETI – Doppio appuntamento col baseball che conta, sabato 21 e domenica 22 sul diamante Santa Filomena di Chieti. Si inizia questa mattina, alle 9:30, con la due giorni dedicata allo slowpitch amatoriale, con il 2° Torneo Slowpitch Città di Chieti, organizzato dalla società Chieti Baseball, in collaborazione con il Comitato FIBS Abruzzo Molise.

Dopo il successo dell’edizione inaugurale dell’anno scorso, tornano in Abruzzo alcune delle più importanti formazioni di slowpitch a livello nazionale. Cinque le squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia: Caserta, Anzio, Rustelle, Oaks e Katana (formazione composta da una selezione di giocatori abruzzesi che si allenano stabilmente sul campo di Chieti, grazie alla collaborazione tra le due società teatine Chieti Baseball e Atoms’ Softball).

Due i diamanti da gioco allestiti, presso lo stadio del baseball di Chieti scalo, in via Amiterno. Si inizia sabato 21, alle ore 9. Si gioca per tutto il pomeriggio, fino a tarda notte. Poi si riprende domenica mattina alle 9:30. La finale per il primo e secondo posto si disputerà domenica mattina alle 11.

A seguire, con inizio alle 15:00, il Chieti baseball scenderà in campo per la gara più importante della stagione di serie C. I teatini sono chiamati all’impresa, nella finale playoff per l’accesso alla B, contro gli OldRags Lodi. La serie si deciderà al meglio delle tre partite (gara 2 e gara 3 sono in programma a Lodi, il 29 settembre). La settimana scorsa il Chieti ha battuto il Ravenna (3-1) nel preliminare playoff, sul neutro di Cupra.