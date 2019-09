Mostra (S)confini – Gino Marotta e la nuova Scuola Molisana a Pescara

Dal 21 settembre fino al 5 ottobre presso lo spazio Yag/garage il progetto che coinvolge diversi artisti provenienti dalla regione Molise

PESCARA – Sabato 21 settembre, alle ore 18.30, sarà inaugurata la mostra (S)confini – Gino Marotta e la nuova Scuola Molisana, primo appuntamento del progetto YAG/factory allestito nel nuovo spazio a pian terreno in via Caravaggio n. 125. L’iniziativa è a cura di Ivan D’Alberto, direttore artistico della YAG/garage.

Coinvolti in questa operazione Michele Peri, Antonio Tramontano, Ivana Volpe, Laura Fratangelo, Luciano Sozio e Gianmaria De Lisio, un collettivo di artisti provenienti dalla regione Molise e indicati dal critico d’arte Tommaso Evangelista. Questi sei autori hanno svolto un periodo di residenza a Pescara in cui hanno prodotto opere che saranno presentate in dialogo con alcuni lavori del Maestro Gino Marotta, anch’egli di origini molisane, deceduto a Roma il 16 novembre del 2012.

La mostra, a ingresso gratuito, potrà essere visitata fino al 5 ottobre 2019 solo su appuntamento. Info. yag@carlomaresca.it tel. 085-38880