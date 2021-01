Covid, Teramo, 5 giorni di chiusura per ristorante aperto

Chiusura per 5 giorni di un ristorante in Via Vittorio Veneto dopo la cena organizzata dal titolare nell’ambito dell’iniziativa #ioapro

TERAMO – Nella serata di ieri, venerdì 15 gennaio, i Carabinieri, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, hanno effettuato un controllo in un ristorante di Teramo, sito in via Vittorio Veneto al cui interno erano stati segnalati assembramenti.

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno potuto constatare la presenza di numerosi clienti, seduti ai tavoli intenti a consumare la loro cena e hanno proceduto alla contestazione dell’infrazione amministrativa nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale. Conseguentemente, nell’immediatezza, è stata disposta la chiusura temporanea per 5 giorni.

Sono inoltre state accertate ulteriori 16 infrazioni amministrative a carico di altrettanti clienti del locale, che all’atto del controllo erano intenti a consumare la loro cena.