Barbara De Filippis al Gran Gala d’Estate il 26 luglio

TORREVECCHIA TEATINA – Domenica 26 luglio 2020 alle ore 21:30 Barbara De Filippis sarà ospite del “Gran gala d’estate” organizzato dalla “Crossover Academy” del tenore Piero Mazzocchetti, la rassegna dedicata alla premiazione delle allieve e degli allievi delle scuole di canto pop e lirico e di pianoforte.

A Torrevecchia Teatina (Ch), presso il parco del palazzo Valignani, la poetessa reciterà alcune poesie tratte dalla sua raccolta, accompagnata al pianoforte dal maestro Gennaro Fioccola.

Il vento è il protagonista della silloge “La chioma del vento” di Barbara De Filippis, pubblicato da “Le Mezzelane Casa Editrice”. Il vento come inquietudine, come liberazione. “Al vento non si può resistere” dice la poetessa, non lo si può combattere, ma assecondarlo, farselo alleato. Una metafora potente sotto forma di versi e di strofe.

Ingresso libero con mascherina. Sarà garantito il distanziamento sociale.