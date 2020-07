Irma Bucciarelli Kump scrittrice in Illinois era nata a Caramanico Terme

CARAMANICO TERME – Irma Bucciarelli nacque a Caramanico Terme, in provincia di Pescara, il 18 giugno del 1929, da Biase (ventinovenne “contadino” – nato a Caramanico Terme in “via San Leonardo” – figlio di Giuseppe e Mariavincenza Varrasso) e da Nunziata De Acetis (trentaduenne “contadina” – nata a Caramanico Terme in “villa San Tommaso” – figlia di Raffaele e Michelina Carusi). Oltre A Irma in casa Bucciarelli arrivarono Oreste (1921 – 2000) e Ernest (1922 – 2009) nati in Italia. Biase, il padre, decise di tentare il “sogno americano” e nel 1929 sbarcò ad “Ellis Island” dal piroscafo “Conte Biancamano”.

Solo sei anni dopo, nel 1935, la famiglia, viaggiando sulla nave “Conte di Savoia”, lo raggiunse negli Stati Uniti. Stabilirono la loro residenza nella cittadina di Joliet, Contea di Will, in Illinois. Qui Biase e Nunziata gestirono un “taverna” per trentacinque anni. Nel 1939 arrivò loro un altro figlio William (morto nel 2013). Irma sposò Arnold L. Kump (1927 – 2011), un giovane di origini austriache, che gestiva una stazione di servizio.

I due ebbero tre figli: Arnie, David e Timothy. Irma si diplomò alla “ Joliet Township High School” e si laureò “Governors State University”. Collaborò lungamente con il quotidiano “Joliet Herald News” (numerosi reportage dei suoi viaggi in Europa). Scrisse sceneggiature teatrali e tra queste: “Call Every Sunday”. Scrisse libri e tra questi, quello di maggior successo, “Aprons of Stone” (romanzo ambientato in Italia al tempo del fascismo). Fu tra le fondatrici del “Joliet Writer’s Club”. Irma organizzò un corso serale per la “Joliet Junior College” che chiamò “Intergroup Consciousness”. Fu molto attiva in varie associazioni femminili. Irma Bucciarelli morì a Joliet, in Illinois, il 15 marzo del 2017.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”