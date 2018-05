San Giovanni Teatino, la Bandiera della Croce Rossa consegnata al Comune

Ieri una delegazione di volontarie ha incontrato il Sindaco Marinucci. La bandiera sarà esposta dal 6 al 13 maggio

SAN GIOVANNI TEATINO – La delegazione dell’Unità territoriale di San Giovanni Teatino ha consegnato al Sindaco Luciano Marinucci la Bandiera della Croce Rossa Italiana. Nel pomeriggio di ieri le tre volontarie, Angela Esposito, Valentina Chiacchiaretta e Lorella Miani, sono state ricevute a Palazzo di Città dal Primo cittadino e si sono intrattenute per illustrare l’iniziativa e descrivere l’attività della Croce Rossa, oramai da più di 10 anni, sul territorio comunale.

“La croce rossa italiana, grazie ai suoi volontari instancabili – ha dichiarato il Sindaco Marinucci – svolge un’attività sociale che è esemplare e insostituibile: tutta la cittadinanza le è grata e deve supportarla in ogni modo possibile”

Il Comune di San Giovanni Teatino nell’ambito degli eventi in programma con la celebrazione, in tutto il mondo, dell’8 maggio “Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa”, ha aderito all’iniziativa di esporre la bandiera della Croce Rossa fuori dal palazzo comunale per un’intera settimana, dal 6 al 13 maggio 2018.

L’obiettivo delle celebrazioni di questa giornata, delle tante manifestazioni in piazza e iniziative nelle scuole, è quello di avvicinare la cittadinanza la movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono i compiti svolti dai volontari.

“Gli eventi della Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa – hanno ricordato le tre volontarie al Sindaco Marinucci – rappresentano l’opportunità per conoscere per conoscere a fondo le attività e contorni di una missione che, per i volontari CRI, rimane sempre la stessa: essere presenti ovunque e per chiunque”.