Giulianova, affidamento spiagge libere: pubblicati i bandi

GIULIANOVA (TE) – Pubblicati i bandi per l’affidamento delle spiagge libere e di quelle non in concessione. Richieste di affidamento entro e non oltre il 18 maggio prossimo. A breve l’avviso per la spiaggia libera con accesso anche agli animali d’affezione.

Sono stati pubblicati sul sito istituzionale (www.comune.giulianova.te.it), alla sezione “Bandi di gara in scadenza”, i bandi per affidare le spiagge libere e quelle non in concessione con relativa modulistica. Le richieste di affidamento debbono essere presentate entro e non oltre il 18 maggio 2018.

A breve sarà pubblicato anche l’avviso per la spiaggia libera con accesso anche agli animali d’affezione.