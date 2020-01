Banca Popolare di Bari, un comitato ristretto per le istanze del territorio

Sindaci e sindacati in assemblea lanciano una task-force per l’incontro con il commissario

PESCARA – L’assemblea, cui hanno preso parte i sindaci e le sigle sindacali, riunitasi nel pomeriggio a palazzo di città su iniziativa del primo cittadino di Pescara Carlo Masci, ha accolto la proposta di quest’ultimo di dar vita a un comitato ristretto che possa rappresentare le istanze del territorio riguardo alla profonda crisi che ha colpito la Banca popolare di Bari. Com’è noto sono circa 800 i dipendenti della Bpb in Abruzzo e circa 100 gli sportelli che svolgono un ruolo strategico e di servizio fondamentale sia riguardo all’accesso al credito per tante piccole imprese del territorio sia per i servizi finanziari a favore della popolazione.

“É importante fare massa critica in questa fase della vertenza – ha detto Masci – per far sentire ai vertici della Bpb e al commissario nominato dal Governo che l’Abruzzo non intende svolgere il ruolo di vittima sacrificale perché questo, percentuali alla mano, risulterebbe fortemente iniquo e perché ci farebbe perdere numerosi posti di lavoro e sportelli così ampiamente diffusi anche nelle aree interne dopo l’acquisizione di Caripe e Tercas. Nei prossimi giorni incontreremo il presidente della Regione Marsilio e chiederemo l’intervento della Camera di Commercio di Chieti – Pescara che deve recitare un ruolo guida in questa vicenda. Credo sia importante rappresentare le nostre istanze in modo compiuto già in occasione dell’incontro con il commissario di Bankitalia durante il quale dovremo capire come sia orientato a gestire i numeri di questa crisi>. Prima del sindaco di Pescara erano intervenuti i rappresentanti sindacali che avevano sottolineato come proprio questa mattina la stessa Banca d’Italia – sul suo sito on-line – avesse smentito le voci ricorrenti che hanno attribuito all’acquisizione di Caripe e Banca Tercas da parte di Bpb la principale causa del crack dell’istituto pugliese”.

All’assemblea hanno preso parte i sindaci Franco Marinelli (Cugnoli), Francesco Del Biondo (Pietranico), Gino Di Bernardo (Brittoli), Simone D’Alfonso (Lettomanoppello), Giorgio De Luca (Manoppello), Luciano Di Lorito (Spoltore) e Gino Cantò (Cepagatti).