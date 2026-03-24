Giulianova, domani la presentazione di “Abruzzo Micro Prestiti”: sostegno a donne e giovani imprenditori

GIULIANOVA – Domani, 25 marzo alle ore 17:30, la Sala Comunale “Bruno Buozzi” di Giulianova ospiterà la presentazione ufficiale di “Abruzzo Micro Prestiti”, la nuova misura regionale finanziata dal FSE Plus Abruzzo 2021/2027 e dedicata a donne e giovani imprenditori fino a 35 anni. Un intervento pensato per sostenere chi, più di altri, incontra difficoltà nell’accesso al lavoro e all’avvio di un’attività.

Fortemente voluto dall’Assessore Tiziana Magnacca, il programma sarà gestito dalla FIRA – Finanziaria Regionale Abruzzese e potrà contare su una dotazione complessiva di 19 milioni di euro, segnale della volontà della Regione di rafforzare il tessuto produttivo locale e promuovere l’autoimprenditorialità.

L’Avviso prevede prestiti a tasso zero compresi tra 10.000 e 80.000 euro, senza necessità di garanzie, accompagnati da un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’importo finanziato, nei limiti delle spese rendicontate. Una formula che punta a rendere più accessibile l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

Il Comune di Giulianova accoglie con favore questa opportunità e invita in particolare giovani e donne del territorio a partecipare all’incontro, che rappresenta un’occasione preziosa per informarsi, confrontarsi e valutare percorsi concreti di crescita professionale e imprenditoriale.