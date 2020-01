Montesilvano, scolo acque bianche: la fine dei lavori in settimana

MONTESILVANO – L’opera di ricognizione e manutenzione avviata nel mese di dicembre sui fossi di scolo delle acque bianche, per un totale di 20mila euro, si concluderà questa settimana.

“Sono stati effettuati alcuni interventi ai fossi in via Rossini, contrada Colle Vento, via del Lago, via Paganini, via Colombo – spiega l’assessore ai Servizi e Manutenzioni Alessandro Pompei – e in settimana ultimeremo i lavori anche in via Vistola. Le opere effettuate consitono nella pulizia dei fossi, l’intervento non è stato limitato solo alla potatura degli arbusti e degli alberi esistenti, ma ha previsto anche la profilatura degli argini e la pulizia del cosiddetto fondo di scavo. Stiamo provvedendo anche allo smaltimento dei residui vegetali raccolti”.

Questa mattina l’assessore Pompei ha svolto un sopralluogo in alcune vie per migliorare e ripristinare l’illuminazione pubblica. “In via Spagna – continua Pompei – , in seguito ai lavori di rifacimento e allargamento della sede stradale stiamo sostituendo i pali della luce al centro della carreggiata con il led. L’intervento terminerà domani. Nuovi punti luce anche nella rotatoria di via Vestina all’altezza del Bingo, inoltre verranno sostituiti pali pericolanti su via De Gasperi e verrà ripristinata l’illuminazione in via Mincio sul parco Di Resta con una nuova linea, tranciata in seguito a dei lavori. In via Rimini è previsto il ripristino dell’illuminazione per ragioni legate anche alla sicurezza e la riqualificazione dei punti di luce sui cortili e nell’area giochi. Sostituzione dei pali infine anche in via Vespucci. Nelle prossime settimane verranno realizzati degli scavi per i nuovi impianti della luce anche in altre zone così da migliorare in numerosi quartieri della città un servizio essenziale per residenti e turisti”.