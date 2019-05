Baia del Re Panthers Roseto: ottimo bilancio nella Coppa Italia U20

BATTIPAGLIA – Oltre ogni aspettativa. Un concetto tanto semplice quanto profondo, che racchiude quella che è stata l’esperienza delle Baia del Re Panthers in quel di Battipaglia per la Coppa Italiana Under 20. Uniche rappresentanti abruzzesi della rassegna targata Lega Basket Femminile, le ragazze si sono guadagnate il titolo di sorpresa della manifestazione superando con un esaltante 81-73 la Libertas Forlì e guadagnando così l’accesso ai quarti di finale, dove al quotato SANGA Milano sono servite le proverbiali sette camicie per avere la meglio solo nel finale per 77-69. Sugli scudi una scatenata Erica Degiovanni: 64 punti in due partite che le valgono i meritatissimi applausi di tutti gli addetti ai lavori presenti, come quelli per una Irene De Vettor da 26 con 6/12 dall’arco contro Forlì. Ma, come al solito, tutte le ragazze hanno portato il proprio mattoncino per un’esperienza fondamentale nel loro percorso di crescita e in quello della nostra società.

Questo il commento del dirigente Giuseppe Marini: “Il risultato ha superato ogni previsione, considerando la presenza di una sola ’99 e tre 2000 in squadra, e la mancanza di alcune atlete che ci penalizzava in particolare nel reparto lunghi. Uno straordinario gioco di squadra impostato come al solito da coach Franco Ghilardi, e la super-prestazione offensiva delle ragazze (Erica e Irene in particolare) hanno fatto il resto. Ma ciò che ci riempie maggiormente d’orgoglio sono gli applausi del pubblico a fine partita e i riconoscimenti di stima: ci dimostrano che stiamo lavorando bene, e che in molti se ne sono accorti”.

Queste le ragazze presenti a Battipaglia:

Erica Degiovanni

Elena Parisi

Asia Pineto

Simona Di Giandomenico

Alyssa Rospo

Eugenia D’Onofrio

Sofia D’Ippolito

Giulia Cifeca Recinella

Irene De Vettor

Azzurra Di Giacopo

Elena Calaudi

Coach: Franco Ghilardi

Dirigenti: Gianpaolo Pigliacampo, Giuseppe Marini