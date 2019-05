Pescara, mercato via dei Bastioni: al via i lavori di messa in sicurezza

Il sindaco Alessandrini: “Domattina inizieranno le operazioni di sanificazione, al fine di non fermare la struttura su cui sono in corso lavori per 400mila euro”

PESCARA – Sul mercato coperto di via dei Bastioni sono in corso lavori di messa in sicurezza per un ammontare di oltre 400.000 euro. Si tratta di interventi che riguardano la parte soprastante e sottostante della struttura, nonché il risanamento dalle infiltrazioni di cui l’edificio soffre. A questi si sono aggiunti ulteriori 75.000 euro anche per riqualificare l’insegna e la facciata esterna. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, riferisce nella nota:

“Tutto questo perché da decenni nessuno è mai intervenuto a migliorare le condizioni di uno dei mercati storici della città. Alcune delle criticità riscontrate dal sopralluogo di Nas e Asl sono prese in carico già con questi stessi interventi, quanto alle condizioni igieniche, c’è un appalto a una ditta che si occupa specificamente di questo e a cui chiederemo conto e danni, perché quanto emerso oggi è un danno non solo per gli operatori, ai quali siamo vicini e che incontreremo domani per stabilire una tabella di marcia in grado di consentire loro di riprendere al più presto l’attività di vendita, ma anche per l’Ente, che non ha lasciato il mercato e i suoi operatori abbandonati a sé stessi in questi anni. Anzi.

Abbiamo predisposto che le operazioni di pulizia e sanificazione comincino domattina stessa, così come gli uffici tecnici sono allertati per dare riscontro alle altre prescrizioni richieste che non fossero previste dagli interventi in corso. I lavori di messa in sicurezza stanno infatti progredendo senza fermare l’attività del mercato, una scelta operata per la zona su cui si sta lavorando ora e proprio per non fermare il cuore storico dell’economia di Pescara Porta Nuova, ma che di certo comporta una convivenza con il cantiere che va pur considerata sia nel valutare la situazione complessiva del mercato, che nel decidere i passi da fare affinché tutte le parti in causa, soprattutto quelle più sensibili, siano tutelate dai fraintendimenti e dalle strumentalizzazioni che sicuramente ci saranno a pochi giorni dal voto”.