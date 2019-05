Provincia Teramo: 200mila euro per l’intervento sulla Provinciale 45/D

Di Bonaventura: “una celerità a vantaggio della comunità locale che in questi giorni sta vivendo momenti di disagio per i problemi causati dalla frana”

TERAMO – Il Genio civile regionale ha stanziato 200 mila euro per la sistemazione della frana sulla provinciale 45/D nel comune di Crognaleto fra le frazioni di Senarica e Piano Vomano. Dopo la frana del 14 maggio scorso, quando massi di natura ciclopica si sono staccati dal versante invadendo la carreggiata e in seguito alla richiesta di intervento da parte della Provincia, la Regione (competente per materia) ha inviato la convenzione che regolerà i rapporti fra i due enti e che assegna alla stessa Provincia il compito di provvedere alla realizzazione dei lavori.

Una procedura in somma urgenza vista la necessità di procedere con celerità al ripristino dei luoghi provvedendo al disgaggio dei massi ancora pericolanti e alla messa in posa di reti di protezione “rimuovendo ogni condizione di pericolo e ripristinando la normale transitabilità”.

“Ringraziamo la Regione e il presidente Marsilio per la sollecita risposta alla nostra richiesta e il Genio Civile per la tempestività della procedura – afferma Diego Di Bonaventura – una celerità a vantaggio della comunità locale che in questi giorni sta vivendo momenti di disagio per i problemi causati dalla frana”.