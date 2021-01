Avezzano, contributo affitti 2019: pubblicato il bando sul sito del Comune

Possono richiedere il contributo i residenti nel Comune, con contratto registrato entro il 2019 e con reddito inferiore a 13.192,00 euro

AVEZZANO – I titolari di contratto di locazione ad uso abitativo potranno presentare la richiesta di contributo per un sostegno al pagamento dei canoni riferiti all’anno 2019. Il Comune di Avezzano ha infatti pubblicato un avviso per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 421/98. Secondo la norma, tra i requisiti per poter beneficiare del contributo, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 13.192,00, i contratti devono essere regolarmente registrati entro il 2019 e il richiedente deve risiedere nel comune di Avezzano.

L’accesso al sostegno economico è inoltre previsto anche per i soggetti in possesso di un Isee non superiore a 35mila euro che hanno subito per l’emergenza covid 19 una perdita del reddito di almeno il 20% (decreto ministeriale 12/08/2020).

Non possono richiedere il sostegno le persone che usufruiscono di alloggi di edilizia pubblica e quelli che hanno percepito il reddito di cittadinanza nel 2019. Le domande andranno consegnate a mano direttamente all’ufficio Protocollo Generale del Comune di Avezzano (piazza della Repubblica, n.8) ovvero fatte pervenire a mezzo posta raccomandata a/r o tramite PEC all’indirizzo comune.avezzano.aq@postecert.it entro e non oltre il 22 febbraio 2021 pena l’esclusione.

“L’amministrazione comunale è e sarà sempre pronta a sostenere coloro che si trovano in difficoltà” dichiara il Sindaco Gianni Di Pangrazio “L’Ufficio Politiche Abitative del Comune, sito in via Vezzia, 32/A, sarà a disposizione per fornire assistenza nella compilazione della domanda, previo appuntamento da richiedere ai numeri 0863.501377 / 0863.501362”.

L’Avviso pubblico e il modulo di domanda possono essere scaricati dal sito del comune www.comune.avezzano.aq.it, sezione “Amministrazione Trasparente”. Oppure, è possibile ritirarli presso lo sportello del Segretariato Sociale nei giorni di Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17.00.