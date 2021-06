Avanti un altro, casting l’8 e 9 luglio a Castel di Sangro: come partecipare

Tornano in Abruzzo le selezioni, a Castel di Sangro, per partecipare al quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis: chi sarà scelto?

CASTEL DI SANGRO – Nuovo appuntamento in Abruzzo per la Redazione di “Avanti un Altro!” che l’8 e 9 luglio 2021 sarà a Castel di Sangro per il casting. Saranno selezionati nuovi concorrenti per il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis.

Cosa fare per partecipare al Casting di Avanti un altro?

Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete scegliere tra una di queste opzioni:

inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

Compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv

Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00

AVANTI UN ALTRO!

Format originale di EndemoShine Italy, condotto da Paolo Bonolis che lo ha creato insieme a Stefano Santucci. Protagonisti del gioco sono i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a domande di cultura generale: in caso di risposta sbagliata lasciano il posto al successivo sfidante.