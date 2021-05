Autovelox Maggio 2021 in Abruzzo: ecco dove trovarli

Date, luoghi orari in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di Maggio in Regione

REGIONE – Nel mese di Maggio 2021 in Abruzzo in alcune tratte stradali saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità, al fine di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti.

Di seguito segnaliamo i luoghi e le date nelle quali saranno attivi i controlli elettronici, proponendoci di giorno in giorno di indicare le ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate/pubblicate sui relativi siti istituzionali.

Provincia di Pescara

La polizia locale di Tocco a Casauria ha comunicato che i controlli elettronici della velocità con l’autovelox Velomatic bidirezionale 512 D bidirezionale in via Tiburtina Valeria con limite di velocità a 50 km/h saranno effettuati i giorni 5 (dalle ore 15 alle ore 19) 14 (dalle ore 8 alle ore 13), 20 ( dalle ore 8 alle ore 13) e 25 maggio (dalle ore 15 alle ore 19)

Provincia di Chieti

Nel Comune di Francavilla al Mare i controlli saranno attivi mattina e pomeriggio il 3 (Foro/Adriatica Sud), il 6 (Cetti Castagne/via Tosti), il 10 (Foro/Cetti), il 13 (Adriatica Sud/F.P.Tosti), il 20 (Foro/Tosti): il limite è di 50 km/h. La Polizia Municipale di Torrevecchia Teatina ha prdisposto controlli di velocità sulla Fondo Valle Alento (SS 649 i giorni 4.7.11.14.28)

Provincia di Teramo

La Prefettura di Teramo ha comunicato che la Polizia locale di Alba Adriatica effettuerà i controlli, con telelaser, su strade ricadenti in ambito comunale tutti i giorni d’iniziativa. Ad Ancarano la velocità sarà rilevata con autovelox sulla Strada Provinciale n. 57 Contrada Casette-Villa Rozzi i giorni 06-10-13-20-22-28; in Via Giovanni XXIII i giorni 03-07-11-15-18-21-25-29; sulla Strada Provinciale n. 1 Bonifica del Tronto i giorni 05-08-12-14-19-24-26-31; sulla Strada Comunale Massoni i giorni 04-17-27. A Bellante sulla S.S. n. 80 tra le progressive chilometriche 87+000 e 90+200 e S.P. nr. 16/ S.P. – nr. 262 i giorni 04- 11- 18-25.

A Campli sulla strada provinciale nr.17 Floriano dalla progressiva chilometrica 10+600 i giorni 04- 05- 10-11-12-14-18- 19; sulla sulla strada provinciale nr.17 Floriano dalla progressiva chilometrica 9+300 i giorni 03-06-07-13-17-20-21-24-25-26-27-28-31. A Castellalto sulla strada statale 150 Castelnuovo al civico 315 i giorni 12-28; sulla strada Provinciale 25 nei pressi di Via Petriccione 25 e Via Trieste il 05 e 26; sulla Strada Provinciale n. 23 nei pressi di Via Vomano 86 i giorni 07 e 16; sulla strada Provinciale 24 all’incrocio con Via Trento 24 nei pressi di Via Trento 1 i giorni 16 e 28; sulla S.P.n. 25/A KM. 2+700 (incrocio S.P. 24/C Casemolino il 21. A Civitella del Tronto sulla S.P. n.2 dal KM. 29+00 al km 31+00 il giorno 3, sulla Strada Provinciale n. 8 Campo Sportivo Favale il 12 e 31, sulla S.P. NR. 81 al KM. 16+300 il giorno 14, sulla S.P. 14 Bivio Santa Reparata il 24 e sulla S.P. NR. 8 Frazione Santa Croce il 18. A Corropoli sulla SS.259 i giorni 10 e 26. A Corropoli sulla S,S 259 (centro abitato) il giorno 25. A Montorio al Vomano S.S. n. 80 Km. 62+200 i giorni 03- 07- 10- 14- 18- 22- 24-28.

A Morro d’oro sulla S.S. n. 150 KM. 6+300 E 7+700 i giorni 05- 10- 14- 21- 27- 28. A Mosciano Sant’Angelo in Viale della Pace il giorno 6, sulla SS n.80 Selva Piana il 14, in Via Dante Alighieri e Via Costa del Monte il 17, sulla SP 15 Via Monte degli Angeli il 27; sulle strade comunali tutti i giorni in relazione alle esigenze di servizio. A Notaresco sulla strada stradale n. 553 KM. 7+400 il giorno 10 e al km 11+700 il giorno 15; Sulla strada statale 150 al km 13+360 i giorni 03-17-29-31; al km 12+750 il 05, al km 12+020 il 19 e 24 e al km 12+440 l’08 e 26. A Silvi sulla S.S. 1e (Via Roma/Via Statale Sud/Via Statale Nord/ ), Via Leonardo Da Vinci/ Contrada San Silvestro/Contrada Santo Stefano/S.S. 153 3 S.P. 30 i giorni 01- 07- 12- 19- 21- 28. A Tossicia sulla S.S. 150 al km 33+800 i giorni 02- 06- 07-14-16- 21-23-28-30. A Giulianova nelle vie Cupa, Montello, per Mosciano, Amendola, Strada Statale n.80, Strada Statale n. 16, Lungomare Zara, Lungomare Spalato, Osini, Trieste, Colledoro i giorni 03- 11- 13- 17- 20- 25-27-31. A Tossicia sulla S.S. 150 KM. 33+800 i giorni 04- 07- 11-12-14- 18-19-21-25-26-28.

E per finire a Teramo i controlli saranno effettuati, con telelaser sulla strada statale nr. 16 (Martinsicuro), sulla strada statale nr. 80 racc (Teramo-mare), sulla strada statale nr. 8o tra i km 40+700 e 42+700,sulla strada statale 81 (tratto Comune di Teramo) i giorni 09-14-19-2; sulla strada provinciale 28, sulla strada provinciale n. 1 e sulla strada provinciale n.8 tutti i giorni di iniziativa: per ogni chilometrica due servizi di rilevamento a settimana alternativamente negli orari antimeridiani e pomeridiani.. Sulla strada statale n.80 tra le progressive chilometriche 79+500 e 82+500 tutti i giorni, fatta eccezione per i giorni festivi e prefestivi.