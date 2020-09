Aumento casi di Covid in Abruzzo, parla Sara Marcozzi

“I numeri in Abruzzo invitano alla pudenza. La Giunta Regionale dico una volta per tutte cosa vuol fare per rallentare il virus”

REGIONE – “I sostanziali aumenti di casi di positività al Covid, che si sono registrati negli ultimi giorni in Abruzzo, ci ricordano che il virus circola ancora nella nostra regione. Ma se dal Ministero della Salute arrivano quotidianamente indicazioni da seguire per rallentare, una volta per tutte, la sua propagazione, da Regione Abruzzo non conosciamo né un piano per aumentare il numero dei tamponi sul territorio, né una strategia su come intervenire se le cose dovessero peggiorare. Mi domando, a questo punto, se la Giunta Marsilio abbia realmente programmato gli interventi futuri per il contenimento del virus. Un piano di questo genere doveva già essere preventivamente strutturato, anche alla luce della riapertura delle scuole e di un possibile nuovo incremento dei casi. Invece per il momento dal centrodestra non abbiamo nessuna notizia al riguardo”.

Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, che continua: “I numeri fatti registrare negli ultimi giorni, che sommati vanno ben oltre i cento nuovi casi di positività, non devono essere sottovalutati. Per settimane abbiamo ascoltato esponenti della maggioranza continuare la propria propaganda, senza mai risparmiare attacchi pretestuosi al governo in ogni occasione. La verità, però, è che la gestione della sanità a livello territoriale è una responsabilità esclusiva di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che ancora oggi non fanno chiarezza nemmeno su quale sia la capacità di tamponamento in regione. Quanti tamponi è in grado di fare Regione Abruzzo al giorno? Quali sono i tempi per poterne effettuare uno? E quanto bisogna aspettare per avere la comunicazione del risultato? Tutte domande a cui nessuno dal centrodestra abruzzese è ancora stato in grado di rispondere, così come non sappiamo nemmeno come abbiano intenzione di agire se dovesse esserci un ulteriore peggioramento. Sono previste chiusure o altri interventi? Tutto tace”.

“Davanti a questa mancanza di risposte – conclude – invito la Giunta Marsilio a rimanere più ancorata alla realtà che alla propaganda. I dati oggettivi sull’aumento dei casi in Abruzzo impongono un’analisi seria e la strutturazione di un piano chiaro di interventi. L’emergenza Covid, in questi mesi, ci ha insegnato che la prevenzione e la velocità di reazione davanti ai numeri è fondamentale per farsi trovare pronti prima che sia troppo tardi. Il centrodestra si dimostri all’altezza del compito e difenda la salute degli abruzzesi con ogni mezzo”.