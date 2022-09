Atri, inaugura la scuola di pittura Zona Arte a Palazzo Riccoconti

ATRI – La scuola di pittura Zona Arte inaugura ad Atri domenica 18 settembre alle ore 18 la sua sede presso Palazzo Ricciconti. La scuola ha lo scopo di promuovere, integrare e diffondere le conoscenze artistiche nelle loro più elevate espressioni, avvalendosi di professionisti che orbitano da anni nel mondo dell’arte e ritiene importante che la visuale dell’arte venga recepita da una platea il più possibile ampia, usando tutti gli strumenti di comunicazione. Perché l’arte è comunicazione.

“Nei paesi di antica democrazia, le scuole e le accademie d’arte, vengono chiamate dai governi per progetti di socializzazione e per combattere la povertà educativa. La scuola Zona Arte, vuole essere incontro e scambio finalizzato sempre alla valorizzazione della creatività e nel contempo educazione alla bellezza, a cominciare dall’infanzia.

Ci avvaliamo di educatori e docenti che operano da anni con l’infanzia, perché i titoli sono importanti, quando si ha a che fare con l’infanzia. Le nostre esperienze sono quelle che ci qualificano e cogliamo l’occasione per ringraziare chi ha reso possibile il tutto ed in particolare chi ci ha messo a disposizione gli spazi ottimali dove svolgere il nostro percorso artistico. Atri è città d’Arte e sarà il luogo adatto per elargire e tenere vivi stupore e conoscenza- sottolineano i maestri Fred Nardecchia e Mara Carusi”.

All’inaugurazione interverranno il critico d’arte Massimo Pasqualone, Ezio Sciarra, Riccardo Celommi, il sindaco di Atri Piegiorgio Ferretti, Giulia Palestini e Gabriele Astolfi.