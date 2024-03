Spoltore, libri di testo AS 2023-24: avviso di pagamento

SPOLTORE – Il Comune di Spoltore avvisa che da giovedì 28 marzo 2024 saranno in pagamento le somme relative al beneficio “Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo” relativo all’anno scolastico 2023-2024. L’agevolazione è rivolta agli studenti della Scuola Secondaria di I° e II° grado.

I beneficiari potranno riscuotere le somme presso gli sportelli di tesoreria di qualsiasi filiale della Banca Popolare di Bari (ex CARIPE) presentando un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale. Chi ha indicato l’Iban al momento della domanda riceverà direttamente l’accredito sul conto.

I richiedenti non aventi diritto sono stati informati tramite apposita comunicazione scritta. Per info: 085 4964236 (Ufficio servizi scolastici, referente Irene Mammarella). “Come sempre ringraziamo gli uffici per la tempestività delle procedure” sottolinea l’assessore all’istruzione Francesca Sborgia. “Questi contributi sono importanti per garantire il diritto allo studio e aiutare le famiglie più in difficoltà”.