Asl Pescara, concorso per 4 Coadiutori amministrativi: come partecipare

La domanda, redatta in carta semplice e debitamente firmata in originale, dovrà essere inviata entro e non oltre il 18 maggio

PESCARA – La ASL Pescara cerca 4 unità di personale Coadiutore Amministrativo – Categoria B per contratto di sei mesi.

Possono partecipare alla presente selezione esclusivamente gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso della qualifica di Coadiutore amministrativo ricompresa nella classificazione ISTAT 2011 che segue:

4.1.1.2.0 – Addetti agli affari generali

addetto ad attività di back office

agente amministrativo

assistente amministrativo (compiti esecutivi)

coadiutore amministrativo

impiegato addetto alla redazione di capitolati tecnici

impiegato amministrativo

operatore amministrativo

personale di segreteria addetto alle attività amministrative

preparatore di bandi

b) iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo;

c) requisiti di accesso al pubblico impiego;

d) assolvimento dell’obbligo scolastico;

e) età non inferiore ai 18 anni;

f) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale di Coadiutore

Amministrativo (Cat B), Comparto Sanità;

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Per difetto dei requisiti di partecipazione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata in originale (secondo fac-simile reperibile sui portali: SELFI Abruzzo e pescaralavoro, nonché sul sito internet www.ausl.pe.it – sezione concorsi – Bandi di Concorso – Avviso Avviamento a Selezione Pubblica), dovrà essere inviata al CPI di Pescara all’indirizzo: Via Passolanciano, 75 – 65124 Pescara, a pena di esclusione, entro e non oltre il 18 maggio.