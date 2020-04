Regione Abruzzo, apprendistato: al via la formazione a distanza

REGIONE – Arriva la formazione a distanza (FaD) anche per l’apprendistato professionalizzante. Gli uffici regionali che gestiscono l’apprendistato hanno infatti predisposto le linee di indirizzo per la gestione e attuazione della formazione a distanza e per l’e-learning. Si tratta di fatto di un piano che va in deroga all’avviso pubblico che finanzia l’offerta formativa pubblica esterna mediante apprendistato professionalizzante.

L’accettazione della formazione a distanza anche per l’apprendistato avrà durata per tutta la fase emergenziale, secondo quanto stabilito dal Consiglio dei ministri lo scorso 31 gennaio e quindi almeno fino al 31 luglio.

In particolare, la deroga predisposta riguarda i beneficiari dell’avviso pubblicato nel settembre scorso: gli Organismi di formazione accreditati e iscritti al Catalogo che intendono proseguire ad erogare la formazione esterna in apprendistato in modalità FAD/e-learning, per i corsi già finanziati o in corso di finanziamento, già avviati o da avviare, devono presentare la comunicazione di inizio attività, attenendosi alle condizioni ed ai requisiti indicati nelle Linee di indirizzo in deroga. Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo: apprendistato@regione.abruzzo.it