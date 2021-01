“Arte e Tradizione… Gioventù in azione”, i nuovi corsi di ASC: ecco quando

Cugnoli e Montebello di Bertona si preparano ad ospitare una nuova stagione di laboratori. Previsto per febbraio l’inizio delle attività

PESCARA – L’associazione di volontariato ASC Arte Suoni Colori è pronta a scendere di nuovo in campo con il progetto “Arte e Tradizione… Gioventù in azione”, vincitore del Bando 2018 indetto dal CSV Abruzzo – Centro Servizi Volontariato per la Progettazione Sociale; ASC prosegue il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e tradizionale abruzzese, unico nel suo genere ed estremamente variegato, attraverso un percorso artistico ed eduricreativo arricchito dal fondamentale apporto della socioterapia.

Le attività – come da tradizione per l’Associazione – saranno rivolte a partecipanti di tutte le età dai dieci anni in su, allo scopo di favorire il contatto e lo scambio di saperi tra generazioni diverse: l’esperienza e la conoscenza dei più grandi potrà così essere trasmessa alle nuove generazioni.

Forte legame con la tradizione avranno gli incontri di Simona Iannini, che insegnerà a lavorare con l’antica tecnica del merletto a fuselli, tipica della zona dell’aquilano; uno a vicino sulla realtà abruzzese caratterizzerà anche il laboratorio di teatro tradizionale, guidato dal noto attore Marcello Sacerdote, e gli incontri sulla cosmesi naturale, che vedranno i partecipanti alle prese con creme e saponi artigianali insieme ad Anna Rapposelli.

Riconfermato il partenariato con l’AGS (Ass.Gianni Silvidii), ente organizzatore degli incontri culturali che promettono di affrontare diversi temi, tra cui la complessa questione della socializzazione in periodo di pandemia. Si rinnovano anche le collaborazioni con Valentina Floro del Circo TiC – La Tenda in Circolo, che condurrà gli incontri di Circo sociale, e con Rogerio Celestino, alla guida dei laboratori di Musicoterapia; al centro di entrambe le attività il desiderio di riscoprire in maniera originale il legame tra apprendimento e divertimento.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente in vigoregrazie alla professionalità di volontari e collaboratori dell’Associazione ASC, il cui prezioso apporto rende possibile la riuscita del Progetto, e all’utilizzo di spazi ampi messi a disposizione dai Comuni in orario post-scolastico.

Le iscrizioni sono già aperte e in base ad esse saranno comunicate le date degli appuntamenti, così da permettere a tutti di essere presenti. La partecipazione agli incontri sarà gratuita per i residenti di Cugnoli e Montebello di Bertona, previa compilazione dei moduli d’iscrizione disponibili sul sitowww.artesuonicolori.com o sulla pagina Facebook “Associazione ASC Arte Suoni Colori.