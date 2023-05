“Illustri illustrazioni”, l’arte di The Niro tra illustrazioni e musica a Francavilla

FRANCAVILLA AL MARE – Marker bianco e cartoncino nero. Un segno che è creatività allo stato puro. Illustrazioni dallo stile minimalista in grado si spaziare dalla reinterpretazione degli oggetti storici del design italiano a concetti più intimisti dell’ animo, creando un’esperienza visiva coinvolgente e ricca di spunti. È in estrema sintesi, il mondo dell’artista Davide Combusti, in arte The Niro.

La sua mostra (che durerà fino al 9 giugno) “Illustri illustrazioni”, sarà allestita all’interno del CD-DC Design Studio, uno spazio creativo a Francavilla al mare in viale Nettuno 4/C (ingresso libero). Il vernissage è fissato per Sabato 9 maggio alle ore 18:30. Si tratterà in una vera e propria immersione nel modo creativo dell’artista attraverso un evento live.

The Niro, noto cantautore e polistrumentista romano, da anni frequenta palchi molto prestigiosi: da quello del concertone del 1 Maggio a quello di Sanremo. Tante le collaborazioni importanti, tra queste: Deep Purple; Amy Winehouse; Sondre Lerche; Carmen Consoli, Caparezza, Malika Ayane (di cui è anche autore) e Gary Lucas (co-autore e chitarrista di Jeff Buckley).

La mostra, curata da Cristian D’Aloia del CD-DC Design Studio, rappresenta un’ occasione unica per gli appassionati d’arte per conoscere il The Niro illustratore. Il vernissage sarà inoltre l’appuntamento ideale per i fan e non solo del cantautore che si esibirà in un live acustico originale tra vecchi e nuovi successi (il suo nuovo album è in uscita il 12 Maggio).

Per maggiori informazioni e per prenotare una visita, contattare CD-DC Design Studio al numero 349 4523708 (telefono/whatsapp).