“Giochiamo insieme. Saltiamo insieme l’ostacolo” domani a Casoli

CASOLI – Si terrà domani mattina, alle ore 10, al Centro Polivalente di Casoli (Chieti), la manifestazione “Giochiamo insieme. Saltiamo insieme l’ostacolo”, organizzata nell’ambito del progetto sociale “L’altro e noi”, che l’Associazione “Articolo 3” Odv di Pescara ha ideato e sta coordinando come capofila. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Avis di Casoli, Gessopalena e Torricella Peligna (partner), l’Amministrazione comunale, l’Istituto comprensivo “G. De Petra” e l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Algeri Marino” di Casoli prevede la partecipazione di minori, over 65 e cittadini suddivisi in 10 squadre, che si confronteranno in una serie di giochi di abilità, logico-matematici, movimento e linguistico-espressivi. Una giuria assegnerà, di volta in volta, un punteggio proclamando la squadra vincitrice, a conclusione della manifestazione. “Sarà una mattinata di svago e allegria, all’insegna dello scambio intergenerazionale e dell’aiuto reciproco, due temi che ispirano il nostro progetto – spiega Antonella Allegrino, presidente di ‘Articolo 3’ – Le modalità dei giochi saranno finalizzate ad attivare la risposta psicofisica dei partecipanti, ma anche a sollecitare processi di socializzazione e apprendimento. L’importante sarà divertirsi insieme!”.

Il progetto “L’altro e noi” ha l’obiettivo di promuovere la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i minori, a contrastare le solitudini involontarie nella popolazione anziana attraverso azioni di coinvolgimento partecipato e, infine, a sviluppare e rafforzare il rapporto intergenerazionale tra le due fasce di età per la trasmissione dei saperi.

È stato ideato ed è coordinato dall’Associazione “Articolo 3” Odv di Pescara (capofila) che ha come partner le Avis di Casoli, Gessopalena e Torricella Peligna e come collaboratori i tre Comuni e gli istituti scolastici “De Petra” e “Algeri Marino” di Casoli.

È finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo; attuazione artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore – Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore. Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo. D.M. n. 9/2021 Risorse Accordo di programma Anno 2021. Determina di approvazione dell’Avviso Pubblico DPG022/54 DEL 28.04.2022. Determina di approvazione esiti DPG022/123 del 15/09/2022.