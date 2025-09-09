Art, Bike and Run + Wine 2025: sport, gusto e territorio

VASTO – Domenica 7 settembre, tra il Ponte del Mare di Pescara e il Ponte della Marina di Francavilla al Mare, si è svolta la pedalata inaugurale Da Ponte a Ponte, primo appuntamento dell’edizione 2025 di Art, Bike & Run + Wine. Un evento che ha unito oltre 300 partecipanti – tra famiglie, giovani e gruppi di amici – lungo il suggestivo percorso ciclabile che collega le due città, celebrando la mobilità sostenibile e la bellezza della costa abruzzese.

All’arrivo, presso la Marina di Francavilla, i ciclisti sono stati accolti da una degustazione organizzata con il supporto di Gal Pesca Abruzzo, Citra e il Comune di Francavilla, in un clima di convivialità e valorizzazione del territorio. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Federciclismo Abruzzo, Functional Fit e Fiab Pescarabici, a testimonianza di una rete territoriale sempre più attiva.

Presenti all’evento figure istituzionali e promotori del progetto: Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa dei Trabocchi e Carsa; Gianluca Casciato, presidente Legambiente Abruzzo; Riccardo Padovano, presidente Gal Pesca Abruzzo; il vicesindaco di Francavilla Williams Marinelli con gli assessori Paolucci, Spacca e Iorio; Alfredo Cremonese, assessore del Comune di Pescara; Giuseppe Colantonio di Citra e Francesco Mancini, presidente Fiab Pescarabici.

La manifestazione prosegue il 12 e 13 settembre a Vasto, con due appuntamenti già molto attesi:

Tra memorie d’arte e visioni d’infinito, un percorso itinerante nel centro storico

Tradizione, natura e storie da vivere, escursione in e-bike verso Punta Aderci con tappa su un autentico trabocco e degustazione

Art, Bike & Run + Wine si affianca alla conferenza nazionale Terre Attrattive, in programma dall’11 al 13 settembre a Vasto, promossa dal Gal Costa dei Trabocchi con la Regione Abruzzo, la Rete Gal e altri partner. Un’occasione per rafforzare le connessioni tra attori territoriali e promuovere il turismo esperienziale come leva di sviluppo.

L’iniziativa è promossa da Legambiente Abruzzo in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, con il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Pescara, Comune di Francavilla e Comune di Vasto. Il format è ideato e organizzato dall’agenzia Carsa di Pescara.