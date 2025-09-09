Val di Sangro Expo 2025: Atessa celebra il cuore produttivo d’Abruzzo

ATESSA – Dal 18 al 21 settembre, Atessa ospiterà la seconda edizione dell’Expo Val di Sangro, evento promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di valorizzare le energie, le idee e le imprese che animano la Valle del Sangro. Un territorio che non si limita alle grandi multinazionali, ma che vive grazie a una rete vitale di piccole aziende, artigiani, professionisti e servizi.

Oltre 200 aziende, provenienti da dieci settori – dall’automotive all’agroalimentare, dall’innovazione tecnologica al turismo – animeranno un’area espositiva di 17.000 metri quadrati, con spazi ampliati rispetto al 2024 e già sold out. Tra le novità, un padiglione dedicato all’automotive e due villaggi speciali firmati Honda e Stellantis. Attenzione anche al pubblico: parcheggi riqualificati, navette dedicate, aree food, una sala conferenze da 250 posti e spazi per famiglie e bambini, con giochi, gonfiabili e un circuito equestre.

Il sindaco Giulio Borrelli e il vice Enzo Orfeo hanno presentato l’iniziativa sottolineando il suo valore strategico: “Non è una fiera, ma una vetrina che mette in mostra la Valle del Sangro nella sua accezione più ampia: industriale, agricola, artigianale, turistica. Un territorio che oggi esprime un nuovo protagonismo, in un contesto complesso e mutevole”.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per giovedì 18 settembre alle 15.30, con la partecipazione del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo.

Il programma prevede oltre 20 appuntamenti tra panel, convegni, degustazioni ed eventi culturali. Tra gli incontri più attesi, il focus su “Crisi e prospettive dell’Automotive” (venerdì 19, ore 11.30) con ospiti come Antonio Decaro, Carlo Calenda, Michele De Palma, Ferdinando Uliano, Rocco Palombella, Paola Inverardi e Daniela Di Pancrazio. Sempre venerdì, alle 16, si parlerà di “Turismo motoristico e sviluppo territoriale”. Sabato 20, spazio al dibattito sulla Zona Economica Speciale, mentre domenica 21 si chiuderà con una riflessione sul futuro di Atessa tra industria sostenibile, patrimonio culturale e turismo.

Val di Sangro Expo si conferma così non solo come vetrina delle eccellenze locali, ma come luogo di dialogo e progettazione condivisa, dove pubblico e privato si incontrano per costruire il futuro del territorio.