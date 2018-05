Arrestato per furto un quarantaduenne pescarese

PESCARA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, in esecuzione ad una Revoca del Decreto di Sospensione dell’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, Ufficio Esecuzioni Penali, ha arrestato N. C., classe ‘76 pescarese, in quanto deve espiare la pena di un anno e un mese di reclusione, poiché riconosciuto colpevole e condannato per il reato di furto aggravato, commesso in data 26.01.2015 a Città Sant’Angelo (PE).

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Pescara da personale della Squadra Mobile che ha eseguito il provvedimento.