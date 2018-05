PercorriAMO Giulianova: presentata la prima edizione

Nella gremita sala consiliare gremita si è parlato di sport e prevenzione, ma anche di promozione del territorio. Presente la campionessa di maratona Laura Fogli

GIULIAVANO – É stata infatti presentata ai mass media e alla cittadinanza la prima edizione dell’evento podistico denominato “PercorriAMO Giulianova, organizzato dall’associazione sportiva turismo podismo. Ospite d’onore alla conferenza stampa è stata la famosa campionessa di maratona Laura Fogli, giunta appositamente da Ferrara per testimoniare la sua simpatia nei confronti dell’Abruzzo, ma anche per far comprendere i benefici di una corretta pratica sportiva e della corsa in particolare.

Le date dell’evento sono proiettate al mese di dicembre, esattamente ai giorni venerdì 14 e domenica 16. Venerdì 14 ci sarà il convegno sulla cultura della prevenzione: alimentazione, sport, screening (colon, utero, mammella). In conferenza ne ha parlato il responsabile, il radiologo Fabrizio Capone.

Domenica 16 invece, la prima edizione di “Percorriamo Giulianova” (prevista anche la passeggiata “PreveniAMO camminando”) con partenza dalla Terrazza Belvedere nella parte alta della città. Di questo ha parlato soprattutto il presidente di Turismo Podismo Luca Delli Compagni, che ha tenuto a ringraziare tutti i suoi molteplici collaboratori e ha anche sottolineato come da qui a dicembre ci saranno diverse tappe di avvicinamento agli eventi-clou di dicembre, in particolare camminate sportive per sensibilizzare alla problematiche legate alla salute.

In conferenza sono intervenuti anche il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro e i suoi assessori Nausica Cameli (Sport) e Fabrice Ruffini (Turismo), il direttore tecnico della corsa Gabriele Di Giuseppe, il responsabile dei rapporti con gli enti Pietro Promenzio. Ospiti in sala il conosciutissimo allenatore di calcio Francesco Giorgini, vera leggenda giuliese, l’organizzatore della maratona del Piceno Bruno Andreani, Alberico Di Cecco, Antonio Ercolano (Uisp) e Luigi Chiodi (Fidal).

Di seguito, la carriera sportiva di Laura Fogli:

Sesta ai Giochi olimpici di Seul 1988, ove con 2:27:49 stabilì il primato italiano, e 9ª a quelli di Los Angeles 1984, a fine carriera è diventata allenatrice e personal trainer, allenando anche gli amatori intenzionati a partecipare alle grandi maratone, e tra essi il cantante Gianni Morandi. È inoltre collaboratrice della RAI per le cronache di maratona. La sua carriera sportiva fu comunque particolarmente lunga anche in maglia azzurra, e si concluse ai Campionati del mondo di atletica leggera di Atene 1997 allorché, già trentottenne, chiuse la maratona mondiale al 24º posto con il tempo di 2h43’28”.