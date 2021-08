Ariannah Live Acoustic Tour fa tappa a Roccamorice il 14 agosto

ROCCAMORICE – Sabato 14 agosto alle ore 21 “Ariannah” Electrocoustic Live a Roccamorice (Pe). Un concerto pop/rock elettroacustico, con Sandro Odoardi al basso synth e batteria elettronica, nel quale Ariannah riproporrà alcune delle più grandi hit mondiali di sempre e presenterà il suo singolo d’esordio “Hope” in rotazione radiofonica dal 14 maggio 2021. A seguire dj set a cura di: Emany Brando e Sandro Odoardi

Ariannah, pseudonimo di Arianna D’Angelo, è una cantautrice abruzzese anno ’96. Inizia il suo percorso musicale come chitarrista, dopo qualche anno compone i primi inediti e pubblica live suono su YouTube che riscuotono successo in breve tempo. Apre i concerti di artisti nazionali come Arisa e Rossana Casale. Ariannah riesce ad emozionare con la sua sensibilità e semplicità. Ciò che la rende particolare è il suo timbro chiaro e il suo stile di scrittura versatile e riconoscibile. Nel 2018 è co-conduttrice del programma “People Move”, di cui scrive la sigla, sul network radiofonico “Radio Studio Più”. Collaborando con il produttore Sandro Odoardi (compositore di singoli come “Love Shine”, ha lavorato con: Andrea Love, Carl Fanini, Roby Santini e remixer per Fabrizio Moro), pubblica “Fuori Tempo” e partecipa a progetti musicali dance che le aprire il mondo verso la scrittura in inglese. Ariannah reinterpreta la hit “Any Love” e scrive “By your Side” arrangiata da Pieradis Rossini e Sandro Odoardi. Durante il lockdown registra e pubblica la copertina “Times Like These” dei Foo Fighters attirando l’attenzione della rivista online “MusicOff” che le dedica un articolo. Il brano di debutto di Ariannah, dal titolo “Hope” (BIT Records), è disponibile in radio e in digitale dal 14 maggio 2021.