“L’Abruzzo e il comprensorio del Cerrano”, incontro ad Atri: ecco quando

ATRI – Mercoledì 18 agosto alle ore 21:00 ad Atri presso il Teatro Comunale per una serata unica in cui si potranno apprezzare insieme i progetti e conoscere ciò che ci sta più a cuore: l’identità dei luoghi, fatta di aspetti naturalistici e storici che occorre recuperare.

Niente di meglio che il suggestivo contesto della città ducale, di fronte al Duomo, all’interno del gioiello architettonico del Teatro Comunale per parlare del Cammino dell’Adriatico e riflettere ammirando le immagini del territorio.

Appuntamento dalle 18:30 nel foyer del Teatro per i preparativi e per accogliere quanti vogliano conoscere l’associazione e le attività in corso.

Maggiori dettagli sono riportati nella locandina allegata. Per partecipare occorre prenotarsi sul sito viviatri.it al seguente link: https://www.viviatri.it/eventi/il-cammino-delladriatico-labruzzo-e-il-comprensorio-del-cerrano-18-08-2021/