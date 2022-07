A Vasto torna “Arena sotto le stelle”: ecco quando

Nell’ex Arena Madonna delle Grazie, oggi dedicata al Maestro Morricone, dal 22 al 24 luglio, tre giorni di eventi tra liscio, musica e calcio

VASTO – A Vasto tornano ad accendersi i riflettori sul palco dell’ex Arena Madonna delle Grazie, oggi dedicata al maestro Morricone, per Arena sotto le stelle: un’incredibile tre giorni di eventi nata da un’idea di Do It Yourself che ha trovato da subito l’attiva collaborazione dell’Amministrazione cittadina.

22 Luglio (dalle ore 21:00) EXTRALISCIO (acquista i biglietti) I grandi successi degli Extraliscio e i brani del nuovo album ROMANTIC ROBOT. Tutto in una versione sorprendente e sontuosa, con arrangiamento sinfonico, ma con una orchestra meccanica e invisibile diretta da un robot. Sulla scena la follia di Mirco Mariani, l’energia elegante di Moreno “il biondo”, Alfredo Nuti, Roberto Forti e Enrico Milli così” (per conoscere meglio il gruppo).

23 Luglio (dalle ore 21:00) ELIO con “Ci vuole orecchio” (acquista i biglietti) porta in scena il repertorio di Enzo Jannacci, il “Poetastro” accompagnato da cinque musicisti. Uno spettacolo colorato e giocoso, in stile Elio, ma anche profondo come sapeva esserlo Jannacci e senz’altro sa esserlo Elio. Sul palco assisteremo ad un confronto surreale tra due saltimbanchi della musica che non dimenticheremo (segui Elio).

24 Luglio (dalle ore 21:00) BUFFA con “Italia Mundial” (acquista i biglietti) ci (ri)porta al pazzo Mundial di Spagna 82 e alla nazionale italiana di calcio più amata di sempre. Con il suo inconfondibile, e amatissimo, stile teatrale e la prorompente verve narrativa ci farà sentire l’odore della pipa di Bearzot, tremare per le parate di Zoff ed esultare, con la pelle d’oca, ai gol di Pablito insieme al Presidente Pertini.