Archi, riqualificazione illuminazione pubblica: ecco bando di gara

Un progetto che mira alla riduzione del 64% dei consumi di energia elettrica. Termine presentazione domande il 9 ottobre

ARCHI – Illuminare gli spazi pubblici in modo efficace per dare più sicurezza ai cittadini, evitare gli sprechi installando apparecchiature ad alta efficienza, contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e dell’inquinamento luminoso: sono questi gli obiettivi degli interventi di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione promossi dal Comune di Archi. I lavori, che ammontano a € 938.776,89, avverranno nella forma del partenariato pubblico privato. Il bando di gara prevede la concessione del servizio di gestione degli impianti dell’illuminazione pubblica, la progettazione esecutiva, i lavori di messa in sicurezza, la fornitura dell’energia elettrica, nonché gli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento degli stessi.

Il progetto, nello specifico, comprende la sostituzione di tutti gli attuali 877 punti luce con nuove armature a LED, il rifacimento dei quadri elettrici non adeguati, la sostituzione dei sostegni, dei cavi elettrici, dei plinti e dei pozzetti, il rifacimento dei sistemi di derivazione, la sostituzione o la verniciatura dei sostegni in cattive condizioni, la sostituzione delle linee dorsali che presentano fenomeni di dispersione.

Tra gli obiettivi la riduzione del 64% degli attuali consumi di energia elettrica, l’abbattimento dell’inquinamento luminoso e la completa conformità normativa del percorso orientato verso la sostenibilità energetica ed ambientale.

Il concessionario dovrà garantire inoltre l’esercizio, la conduzione e la sicurezza degli impianti con continuità ed alto livello qualitativo del servizio, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il pronto intervento h24 per 365 giorni l’anno e la telegestione dell’impianto. L’importo per i lavori è sostenuto interamente dal soggetto aggiudicatario tramite il risparmio energetico.

E’ inoltre prevista la fornitura e posa in opera di due attraversamenti pedonali sicuri, di una torretta stazione di ricarica dei veicoli elettrici, la manutenzione ordinaria dell’attuale sistema di videosorveglianza, l’installazione di cinque punti luce stradali da installare in contrada Parruccia, la riqualificazione estetica di tre chiese presenti nel territorio di Archi e la predisposizione di infrastruttura smart city.

Il bando di gara è pubblicato sul sito del Comune di Archi http://www.comunediarchi.it/, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 del 9.9.2020 e sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice http://www.lanciano.eu.

I concorrenti, in possesso dei relativi requisiti, potranno partecipare fino al 9 ottobre presentando il progetto definitivo, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.