Antonio Gattone festeggia oggi i cento anni [FOTO]

TERAMO – Antonio Gattone oggi festeggia 100 anni. È nato il 26 ottobre 1921. Ex agente di custodia uno degli ultimi ad essere in servizio nell’ex carcere di Sant’Agostino prima della costruzione del penitenziario di Castrogno. Gran camminatore, ancora oggi utilizza i mezzi pubblici per spostarsi in città per una passeggiata in centro. Grande emozione per lui nel ricevere una targa dalle mani del sindaco Gianguido D’Alberto cui ha ricordato che di essere in pensione da ben 45 anni.

