SULMONA – Annullata la visita a Sulmona prevista per domani alle ore 18, presso il cortile di Palazzo San Francesco, dell’ex Ministro dei Trasporti e dei Lavori Pubblici Danilo Toninelli. La revoca è stata necessaria in quanto il Senatore Toninelli si trova in isolamento preventivo essendo stato in contatto con la figlia, risultata positiva al Covid.

