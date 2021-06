REGIONE – Sarà la scrittrice Annalisa De Simone l’ospite del 62esimo incontro della rubrica curata da Michele Fina “Un libro, il dialogo, la politica”, domenica 6 giugno alle 20.05. Si discuterà del libro di De Simone “Sempre soli con qualcuno” (Marsilio). Sarà possibile seguire il dialogo in diretta Facebook sulla pagina Immaginaweb, e televisiva su Rete8 (sarà anche in replica martedì 8 giugno alle ore 20.20). Il dialogo verrà poi messo a disposizione in formato podcast da Radio Immagina.

Annalisa De Simone l’ospite del 62esimo incontro della rubrica di Fina ultima modifica: da