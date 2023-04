Animation Land al Centro L’Arca di Spoltore: programma 2023

Il 15 e 16 aprile due giorni dedicata a spettacoli, musica, videogames, giochi da tavolo, cosplay, foto set tematici, stand espositivi e incontri

SPOLTORE – Sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, nel centro L’Arca di Spoltore, arriva “Animation Land”. Una due giorni dedicata a spettacoli, musica, videogames, giochi da tavolo, cosplay, foto set tematici, stand espositivi e incontri, voluta dal Pescara Comix & Games.

Nella giornata di sabato 15 aprile, saranno ospiti Ivo De Palma e Leonardo Graziano. I due doppiatori hanno prestato la loro voce a personaggi importanti del mondo cinematografico e dei cartoni animati tra i più conosciuti. Ivo De Palma è stata la voce di Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco, Mirko di Kiss me Licia e Ronni in Magica magica Emi tra i tanti. Mentre Leonardo Graziano, è la voce di Sheldon Cooper, protagonista della pluripremiata serie televisiva “The Big Bang Theory”, è la voce di Naruto Uzumaki, personaggio principale del cartone animato “Naruto”, oltre ad altri ruoli in serie e film di livello internazionale. Con loro, il pubblico potrà confrontarsi e fare domande. Nel pomeriggio, ci sarà lo il live show della “Moloco animazione” con “Princesses Music Show” e il concerto della band romana “Joanna”, per un viaggio tra le musiche vibes ’90-’00 e i cartoni animati dell’infanzia di intere generazioni.

Domenica 16 aprile, invece, sarà la volta del raduno “Anime e Manga” e il Cosplay Contest in collaborazione con Cosplay Italia, la community italiana più grande sul tema del Cosplay. A chiudere l’evento, ci sarà l’esibizione degli “Animeniacs Corp” il vocal ensamble che emozionerà la platea con le note dei film d’animazione Disney più belli di sempre. La conduzione delle due giornate è affidata a Mattia Travierso e Valentina Gessaroli, in arte “La Va Lend”.

Grande soddisfazione da parte del Direttore del Festival Pescara Comix & Games, Daniele Forcucci: “Siamo pronti per questo evento che apre ufficialmente le porte al Pescara Comix del 8-9-10 settembre 2023. È un primo appuntamento che richiamerà l’attenzione di molti appassionati e durante il quale sveleremo alcune notizie per il grande evento di settembre prossimo. Ringraziamo il centro L’Arca che ci ospita e il suo direttore Paolo Palombo”.