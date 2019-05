“Anima”: il nuovo singolo del rapper pescarese DIS

PESCARA – Su tutte le piattaforme digitali da martedì 21 maggio è disponibile “Anima”: il nuovo singolo del giovane rapper abruzzese classe 95’ DIS (prod. Evince). Anima è una traccia che “gasa e racconta”, ci racconta DIS, “così come il titolo suggerisce, invoglia a lasciarsi guidare dai propri sentimenti”. Una diversa tipologia di traccia “banger”, o meglio da club, poiché presenta metrica, flow e stile accattivante e incalzante. Il giovane artista teramano mette tutto sé stesso, anima compresa, in questo brano, che spinge ognuno di noi alla ricerca di qualcosa di meglio, qualcosa di più alto. “Cercare sempre di superarsi, per poi, un domani, non avere rimpianti”.



SCHEDA

DIS all’anagrafe Edoardo Di Salvatore nasce ad Atri (TE) l’8 settembre del 95’. Da sempre vive a Pescara e fin da giovanissimo si appassiona alla cultura hip hop. Anche se muove i suoi primi passi nel mondo musicale solamente sul finire del periodo liceale. Inizialmente dilettandosi nel freestyle tra i banchi di scuola e fuori, poi cimentandosi anche nella scrittura dei primi demo. Il suo primo singolo “Conoscimi” arriva solamente nel 2016, riscuotendo però buoni consensi e pareri tra gli ascoltatori locali, dimostrando una peculiare profondità nel testo e buone capacità tecniche. Dalla personalità riservata, schietta e camaleontica si definisce “un rapper atipico”. Dimostra una certa versatilità musicale abbinando la sua devozione al ‘rapping’ alle moderne sonorità di oggi. La sua carriera prosegue con altre produzioni da solista come DISTOEVSKIJ (2018), il suo primo Mixtape disponibile ora su YOU TUBE e il singolo CCFMV (2018) disponibile su Spotify.

ALTRE INFO SU: https://evincebeats.beatstars.com/