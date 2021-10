Amministrazioni comunali, dove si vota con doppia preferenza di genere

TERAMO – Sono tre i comuni della Provincia di Teramo in cui alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre si voterà con la doppia preferenza di genere. Un banco di prova importante anche per verificare se nella nostra provincia la legge produce l’effetto di poter far eleggere più donne nelle amministrazioni comunali.

“Su un totale di otto comuni in cui si voterà il 3 e 4 ottobre prossimi – afferma la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri -, solo Roseto degli Abruzzi, Bellante e Castellalto superano i cinquemila abitanti, condizione questa che consente agli elettori di esprimere la doppia preferenza di genere, ossia la possibilità di dare due voti purché riguardanti due candidati di sesso diverso ma della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Con l’introduzione di questo meccanismo si vuole realizzare sia un cambio di mentalità che mira al rinnovamento di cui hanno bisogno le Istituzioni sia una più equa rappresentanza dei generi, consentendo appunto all’elettore di votare legittimamente sia per uomini che per donne”.

“Mi preme ricordare agli elettori dei comuni di Roseto degli Abruzzi, Bellante e Castellalto – conclude Monica Brandiferri – di non sprecare questa importante opportunità e, quindi, di utilizzare il sistema della doppia preferenza”.