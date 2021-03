Amicacci Giulianova – S. Stefano Avis 52-67: il racconto del match

GIULIANOVA – Seconda sconfitta consecutiva per la Deco Group Amicacci nel derby dell’Adriatico, che si arrende 52-67 alla Santo Stefano Avis nella sesta e ultima giornata del Girone A di Serie A. Rispetto al recupero di mercoledì la squadra abruzzese è rimasta in partita fino al parziale conclusivo subito negli ultimi tre minuti di gioco.

I primi minuti della partita vedono Giulianova portarsi avanti con i canestri di Gharibloo nel pitturato e di Beginskis dalla media (9-4). Gli ospiti però reagiscono in difesa e nel finale del primo periodo ribaltano il punteggio andando a segno con gli azzurri Bedzeti e Giaretti (9-10).

Nel secondo periodo la squadra di casa si affida alle giocate di un Morteza Gharibloo in grande spolvero con Santo Stefano che risponde con Bedzeti e Ghione a segno. In contropiede Galliano Marchionni realizza il +3 (21-18), ma gli ospiti riprendono subito il comando colpendo dalla media con gli ex Stupenengo e Miceli. Negli ultimi minuti del primo tempo sale in cattedra Sabri Bedzeti, che trascina la Santo Stefano fino al +7, ma prima dell’intervallo Marchionni si guadagna d’esperienza tre tiri liberi a ridare fiducia ai suoi (26-30).

Al rientro dagli spogliatoi i marchigiani si portano subito sul +8 ma l’Amicacci risponde con i canestri di Gharibloo, Cavagnini e Beginskis (34-38). La gara vede protagoniste le difese con la squadra ospite che riesce a conservare il proprio vantaggio affidandosi alla precisione al tiro di Andrea Giaretti e Domenico Miceli (36-42).

Il quarto conclusivo parte bene per Giulianova che conclude al meglio due splendide azioni con Marchionni in contropiede e Beginskis servito da Cavagnini. La squadra allenata da Accorsi e Gemi resta in scia ma non sfrutta l’occasione per il pareggio, venendo punita dal solito Giaretti che restituisce il +6 ai suoi (44-50). I padroni di casa non demordono con Matteo Cavagnini che riaccende una speranza ma la Santo Stefano chiude i giochi con Stupenengo, Miceli e Giaretti che segna e subisce l’antisportivo (52-67 il finale).

Il punteggio dice poco di una partita giocata dall’Amicacci ad armi pari contro una delle favorite allo scudetto, con la squadra giuliese che può uscire a testa alta dal Palacastrum. Da sabato 6 marzo si entra nella fase più importante della stagione, con i quarti di finale dei play-off: in virtù del piazzamento al secondo posto nel Girone A la Deco Group affronterà la Special Bergamo Sport Montello, terza classificata nel Girone B. La formula è quella dell’andata e ritorno.

Tabellino

Deco Group Amicacci: Beltrame, Awad, Beginskis 12, Gemi, Marchionni 8, Blasiotti, Minella, Gharibloo 22, Ferroni, Labedzki, Ion, Cavagnini 10 (15 reb). All. Accorsi – Gemi.

Santo Stefano Avis: Schiera, Ghione 6, Chakir, De Boer 2, Veloce, Miceli 12, Giaretti 23, Stupenengo 6, Castellani 2, Bedzeti 16. All: Ceriscioli.

Serie A – Risultati 6^ giornata

Girone A

Dinamo Lab Banco di Sardegna – Studio 3A Millennium Padova 61-54

Deco Group Amicacci Giulianova – S. Stefano Avis 52-67

Classifica: S. Stefano 12, Amicacci Giulianova 6, Padova 4, Sassari 2.

Girone B

UnipolSai Briantea84 Cantù – Key Estate GSD Porto Torres (mercoledì 3 marzo)

Farmacia Pellicanò BiC Reggio Calabria – Special Bergamo Sport Montello 48-40

Classifica: Cantù 10*, Porto Torres 8*, Bergamo 2, Reggio Calabria 2.

Quarti di finale (dal 6 marzo)

Farmacia Pellicanò BiC Reggio Calabria vs S. Stefano Avis

Special Bergamo Sport Montello vs Deco Group Amicacci Giulianova

Studio 3A Millennium Padova vs seconda del Girone B

Dinamo Lab Banco di Sardegna vs prima del Girone B