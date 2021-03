Seminario di formazione La Classe – focus Azienda, l’intervento di Sereny

ORTONA – “Marketing strategy, dal budget al ROI”, questo l’intervento di Serenity al seminario di formazione La Classe – focus Azienda, organizzato dalla società di formazione e marketing La Content e dedicato ai giovani professionisti del settore.

L’intervento di Serenity, leader nella produzione di ausili per l’incontinenza e parte del Gruppo internazionale Ontex, è partito dal riferimento ai modelli teorici di marketing per poi affrontare alcuni casi pratici, il tutto orientato alla massima interazione con i partecipanti.

Facendo riferimento alla propria storia, Serenity ha evidenziato anche l’importanza di asset di marketing intangibili come l’attenzione costante alle esigenze dei propri consumatori. Quest’ultimo è un valore importante soprattutto in un mercato come l’Italia, nel quale la vita media è fortunatamente lunga e in gran parte vissuta in buona salute. In questo contesto è quindi più che mai necessario saper dare risposte al fenomeno dell’invecchiamento attivo.

“Serenity da oltre 40 anni si occupa esclusivamente di cura e gestione dell’incontinenza. Il nostro essere focalizzati in modo esclusivo su questo mercato – ha dichiarato Elena Leoni, Direttrice Marketing e Brand Manager Serenity Sud Europa, Divisione Healthcare di Ontex Group – ci porta ad avere una profonda conoscenza delle esigenze degli utilizzatori, a non smettere mai di investire sia in ricerca sia in tecnologia, per offrire prodotti sempre all’avanguardia e ideali in uso. Sui nostri prodotti le persone possono sempre contare per ritrovare la propria autonomia, libertà e serenità, migliorando la loro qualità di vita e godendone appieno in modo attivo”.

In Serenity gli obiettivi di business vanno di pari passo con la crescita personale, facendo emergere il potenziale di ciascuno.

“Per creare una strategia di marketing vincente occorrono competenze, professionalità, forte spirito analitico e previsionale. Ma soprattutto il successo è frutto del lavoro di squadra con le altre funzioni: quando si vince, si vince insieme. Ecco perché sono importanti anche le soft skills come la condivisione delle idee con i colleghi – ha concluso Elena Leoni – e su questi temi ho trovato grande interesse da parte dei partecipanti. Desidero ringraziare La Content per l’invito, che ho accolto molto volentieri”.

La Classe è un percorso formativo rivolto a coloro che desiderano approfondire i temi del digital marketing, attraverso un itinerario lontano dall’astrazione dei cliché e con un forte orientamento verso il mondo del lavoro. Serenity ha portato il proprio contributo all’interno del percorso “Azienda”, rivolto a quanti aspirano a lavorare o a ricollocarsi nell’ambito del marketing d’impresa, contando non solo sull’acquisizione delle hard skills ma anche di un percorso di costruzione della professionalità a tutto tondo, forti del confronto e degli insegnamenti di importanti professionisti del settore.