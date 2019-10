Amatori Pescara successo alla prima contro l’Airino Termoli (101-26)

PESCARA – Inizia con un successo la nuova avventura Amatori. Al PalaPepe di Pescara e davanti ad un buon pubblico, i biancorossi del presidente Fabrizio Cicconetti battono agevolmente, come da pronostico, l’Airino Termoli, formazione giovanissima che ha comunque cercato di impensierire, almeno in avvio, la squadra di casa. È finita 101-26, adesso subito testa al derby con l’Antoniana del prossimo turno.

La gara. Il primo canestro del nuovo corso è griffato Kajus Okmanas ma ad inizio gara l’Airino, trascinato da Rotondi, evita che i biancorossi prendano già il largo. Il monologo Amatori, come da previsione della vigilia, inizia nella seconda metà del quarto. Senza spingere sull’acceleratore, Mbaye e compagni chiudono sul 26-10 con 9 personali per Corbinelli. Sin dai primi 10 di gioco coach Verderosa dà il via a rotazioni puntuali, per permettere ai suoi di mettere minuti nelle gambe e aumentare l’affiatamento in campo. Nel secondo parzialino il gap aumenta, con ottime risposte dai giovani mandati in campo che tengono gli ospiti a soli 2 punti realizzati in 10 minuti, e si va al riposo sul punteggio di 52-12

Dopo l’intervallo, approccia bene l’Airino ma la differenza tecnica e fisica riemerge subito nella sua interezza e l’Amatori incrementa il distacco. Da segnalare due super schiacciate Alberto Razzi che hanno strappato applausi. All’ultimo quarto si arriva sul parziale di 77-22. L’ultimo quarto è di pura accademia. Coach Verderosa schiera praticamente per tutto il tempino il quintetto dei giovani del vivaio, che regalano sprazzi di buon basket (da segnalare i 15 punti personali di Pietrantoni, i 12 di Taglieri e i 10 Di Donato). Al suono della sirena il punteggio recita 101-26 e come “inaugurazione” della nuova casa Amatori non è affatto male.

TABELLINO:

Amatori Pescara – Airino Termoli 101-26

Progressivi: 26-10, 52-12, 77-22, 101-26

Amatori Pescara: Mbaye 4, Corbinelli 9, Di Fonzo 11, Pietrantoni 15, Patani 12, D’Onofrio, Di Donato 10, Di Paolo 1, Cefaratti, Razzi 8, Taglieri 12, Okmanas 16. All. Verderosa

Airino Termoli: Pellicciotti 2, Tozzi 2, Raffaele, Grasso L. 3, Tedeschi, Rotondo 13, Del Grande, Landolfi 6, Morelli , De Camillis , Lentinio., Grasso St. All. Coppola